Собянин о запуске Московской верфи: "Один из самых современных судостроительных заводов в стране"

В программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" Сергей Собянин рассказал о запуске Московской верфи и развитии речного транспорта.

"Без новых судов речной туризм сложно представить. Когда мы начали обновлять транспорт на Москве-реке, то поняли, что без нового завода проблему не решить. Как не решить ее и по круизным пароходам, которые следуют от Северного речного вокзала до Южного. Построили такой завод, пошли на этот шаг. Около 40 суденышек маленьких в год там будут делать. Работы им хватит. Один из самых современных судостроительных заводов в стране", - сказал мэр.

26 ноября Собянин открыл Московскую судостроительную верфь в Нагатинском затоне. Это стратегическое предприятие, где будут строить самые современные электросуда, причем для всей страны. В Москве же новое производство позволит увеличить количество маршрутов речного транспорта. Подробности - в репортаже "ТВ Центра".