Собянин отказался запрещать курьеров в Москве: "Это уже часть нашей жизни"

Сергей Собянин рассказал в эфире канала "ТВ Центр", как городские власти контролируют и регламентируют работу курьеров.

Москва стала единственным городом в России, который ввел обязательные стандарты и требования к курьерам. Они касаются в том числе их вида, формы, рюкзаков. Транспортные средства, которыми пользуются доставщики, должны быть оборудованы специальными устройствами для контроля передвижения и ограничения скорости. Самих курьеров проверяют через базы правоохранительных органов, подчеркнул Сергей Собянин.

"Автомобилистам никогда не нравились пешеходы, пешеходам не нравились автомобили. Им обоим не нравятся велосипедисты. Вечный конфликт — кто главный на дороге. За порядком надо следить. Можно все запретить, конечно, но надо понимать, что курьерскими доставками пользуются 80% москвичей. Это уже часть нашей жизни. Запретами здесь ничего не решишь", - сказал Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе прорабатывается ряд законодательных инициатив, среди которых - запрет на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления.