В Госдуме предложили решение проблемы со "схемой Долиной"

Государственная дума озаботилась решением проблемы мошеннических операций при совершении сделок с квартирами. Об этом рассказал в среду, 3 декабря, заместитель председателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Как уточнил парламентарий, резонанс вокруг истории с квартирой певицы Ларисы Долиной имеет "не частный характер", подобных историй множество — лишь в первой половине 2025 года МВД открыло более 5,8 тысячи дел. При этом 80% судебных решений выносятся в пользу продавцов, уверяющих, что при совершении сделки "были не в себе".

"Справедливая Россия" внесла ряд законопроектов, направленных на уточнение законодательства и устранение возможностей для этих мошеннических операций. Согласно этим поправкам, требующий возврата проданного жилья гражданин обязан сначала внести на судебный депозит сумму, которую получил от сделки, чтобы добросовестный покупатель гарантированно получил возмещение.

Наряду с этим предлагается сделать обязательным период охлаждения продолжительностью минимум семь дней. Эту инициативу Делягин объяснил тем, что "я могу находиться в измененном состоянии сознания один день, но я не могу находиться в нем бесконечно долго".

Наконец, в случае продажи единственного жилья продавца могут обязать предъявить нотариально заверенное подтверждение того, что "ему есть где жить, что его кто-то к себе пускает жить", цитирует парламентария "Лента.ру".

Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал комитеты нижней палаты парламента включиться в решение проблем с мошенническими схемами при купле-продаже квартир. Как подчеркнул политик, необходимо найти решение, так как граждане остаются зачастую и без денег, и без приобретенного жилья.

Между тем адвокат Светлана Свириденко рассказала, что Верховный суд России истребовал в кассации материалы дела об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры Долиной. Это может означать, что судья ВС России усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций — у покупательницы, которую певица оставила и без недвижимости, и без денег, появилась надежда.