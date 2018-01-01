Собянин опроверг слухи о "бешенном росте" преступности из-за мигрантов

Количество трудовых мигрантов в Москве с 2018 года, когда начался серьезный учет приезжающих, существенно не изменилось. Об этом заявил Сергей Собянин, отвечая на вопросы москвичей в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По словам Собянина, во времена пандемии коронавируса произошло небольшое снижение, но позже уровень восстановился.

Отвечая на претензии экспертов, касающиеся профессионального уровня мигрантов, Собянин посоветовал им взять метлу и пойти мести дворы.

"А кто будет это делать? Получается, что нам нужно привлечь мигрантов с высшим образованием на высококвалифицированные должности, а москвичи пойдут мести дороги? Я логику не очень понимаю. Слава богу, что есть мигранты, которые берут на себя эту тяжелую работу. Но там есть место и мигрантам, и москвичам. Там дефицит огромный", - сказал Собянин.

Мэр также опроверг слухи о "бешенном росте" преступности из-за мигрантов. По словам мэра, количество тяжелых преступлений наоборот уменьшилось в разы. Он оговорился, что в этой сфере не все идеально, но необходимая работа ведется.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ограничивать работу курьеров в Москве не будут.