Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскрыл причину, по которой Евросоюз не требовал от Киева отчета о потраченных средствах. Выясняется, что коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как и на Украине, заявил венгерский министр.

В беседе с журналистами Сийярто пояснил: ему показалось странным, что на последней встрече министров иностранных дел никто не упомянул о грандиозном коррупционном скандале, разгорающемся на Украине. Даже после публикации этих данных никто в Брюсселе не потребовал от украинцев отчитаться за сотни миллиардов евро, выделенных Евросоюзом. Притом, что коррупция на Украине организована на самом высоком государственном уровне, деньги европейских налогоплательщиков оказались в руках военной мафии.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что с задержанием экс-главы европейской дипломатии и бывшего генсека дипслужбы ЕС из шкафа Европы выпал очередной скелет. Стало ясно, что Брюссель сам опутан коррупционной сетью не меньше, чем Киев, передает РИА Новости.