Собянин: Начался прием заявок на соискание премии в области архитектуры

Стартовал прием заявок на премию Москвы в области архитектуры и градостроительства. Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, ее вручают за разработку самых выразительных и оригинальных проектов.

В этом сезоне определят 12 победителей в разных номинациях - от лучших жилых комплексов по программе реновации до уникальных инфраструктурных объектов. Церемония награждения будет приурочена ко Дню архитектора, который отмечают в первый понедельник июля.

В прошлом году среди проектов, которые вышли в финал конкурса, был новый кампус университета имени Баумана, здание школы на севере столицы, а также станции метро - "Авиамоторная" Большой кольцевой линии и "Генерала Тюленева".