Собянин: Около 80 тыс. человек приняли участие в акциях памяти с начала года

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. В течение года в Москве проходили различные памятные акции, в которых приняли участие около 80 тысяч человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях.

Глава города подчеркнул, что это очень важные цифры, ведь мы - наследники подвигов наших предков и должны помнить и чтить тех, кто защищал нашу Родину.

Утром к Могиле Неизвестного Солдата возложили цветы. В церемонии приняли участие представители проекта "Молодежь Москвы". Они почтили память воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и рассказали об их героическом подвиге.