Глава ЕК заявила о поддержке Вашингтоном планов экспроприации российских активов

Соединенные Штаты поддержали Европейскую комиссию в вопросе о планах экспроприации замороженных российских активов под видом "репарационного кредита" Киеву. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК сообщила, что проинформировала администрацию США и лично говорила с американским министром финансов Скоттом Бессентом. Европейские планы разработать систему "репарационного кредита" были восприняты положительно, сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Также глава ЕК высказалась о запрете на импорт российского газа. Фон дер Ляйен убеждена, что это станет для Евросоюза "зарей новой эры энергонезависимости". Активный переход стран региона на импорт энергоресурсов от надежных поставщиков вроде США и Норвегии, по ее словам, в полной мере отвечает интересам ЕС в области энергетики, передает ТАСС.