Предательство мужчин, смерть дочери и дурная компания: почему жизнь Ксении Качалиной покатилась под откос

Оксана Качалина родилась в простой саратовской семье. На дворе был 1971 год. Когда Оксана стала подростком, то попала в дурную компанию, рано попробовала алкоголь, угодила в детскую комнату милиции. Напуганные родители отправили дочь к родне в деревню.

Поначалу Качалина просто рыдала дни напролет от подобной несправедливости, а потом со скуки начала читать все подряд. Перевоспитание классической литературой и деревенским воздухом состоялось.

После школы Ксения (ей больше нравился этот вариант имени) поступила на актерский факультет Саратовской консерватории. Но через два года рванула в столицу, где проникла в творческую тусовку. Чтобы соответствовать богемным друзьям, Качалина торговала газетами в переходе. А потом Ксения поступила во ВГИК на курс Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика и уже студенткой начала много сниматься – ей прочили большое будущее в кино.

На съемочной площадке картины "Арбитр" Ксения влюбилась в Ивана Охлобыстина. Артисты прожили вместе около четырех лет, правда, виделись нечасто – репетиции, съемки, разъезды. А потом Ксения узнала, что Иван переметнулся к ее подруге и однокурснице Оксане Арбузовой (с ней, к слову, актер живет до сих пор и воспитывает шестерых детей).

Качалина от обиды выскочила замуж за Алексея Паперного, музыканта, создателя группы "Паперный ТАМ" и клуба "Китайский летчик Джао Да". Что происходило в том браке, Ксения никогда не рассказывала, будто просто вычеркнула пять лет из жизни. От мужа она ушла беременной – то ли от Алексея, то ли от некоего бизнесмена, на короткий, но бурный роман с которым намекала как-то в интервью.

На съемках картины "Романовы. Венценосная семья" она познакомилась с Михаилом Ефремовым. Актер как раз расстался с Евгенией Добровольской, и очень искал утешения. В итоге попал в объятия Ксении и так влюбился, что был готов принять ее ребенка – публично заявлял, что Качалина беременна от него.

Но новорожденная малышка скончалась через три дня. Ефремов запил, а Ксения начала себя гнобить, пытаясь заглушить боль любыми способами. Через некоторое время, очнувшись от забытья, Качалина родила от Михаила дочку. Назвали девочку Анна-Мария. Но отношения уже было не спасти.

Развод был сложным, с дележом недвижимости. Ксения забрала дочь и рванула в Гоа – ей казалось, там она обретет спокойствие. Деньги у нее были: гонорар за роль в фильме "Цена безумия", он стал последним в карьере актрисы. Пару лет актриса с дочкой провели в Индии и вернулись в Москву.

Жизнь Ксении уже тогда покатилась под откос. Режиссеры, видя, что Качалина беспробудно пьет, ролей ей больше не предлагали. Алкоголь стал постоянным спутником и единственным утешением актрисы, дочерью она не занималась. В результате Анна-Мария сбежала к соседям, а потом заботы о ней взял на себя отец. Ефремова тоже трезвенником не назовешь, но у него были средства нанять ребенку няню, педагогов, определить в хорошую школу, кроме того, он брал ее в путешествия вместе с другими своими детьми.

Анну-Марию папа продолжал поддерживать, пока не угодил в тюрьму. Девочка росла как трава: учиться она не хотела, работать тоже. Однажды в интервью сказала, все, что с ней происходит – вина матери, алкоголички, поднимавшей на ребенка руку. Пока Ефремов был в колонии, деньги Анне-Марии давала крестная мать – актриса Рената Литвинова. А последняя супруга Михаила Софья Кругликова оплачивала падчерице съемную квартиру.

Ксения же все больше уходила в себя, она так и не смогла подняться с алкогольного дна – увезти ее в деревню от плохой компании было некому. Ефремов помогал бывшей жене деньгами, он же и нашел бездыханное тело Качалиной. Актриса, в старческом облике которой уже не осталось ничего от той талантливой девочки с пронзительно-нежным взглядом, умерла в запущенной квартире с ободранными обоями и кучей хлама.