Ушаков раскрыл подробности предстоящего госвизита Путина в Индию

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 5 декабря Владимир Путин и Нарендра Моди проведут переговоры, а также встретятся 4 декабря в неформальной обстановке тет-а-тет, передает ТАСС.

Ушаков уточнил, что во время госвизита российского лидера в Индию планируется подписание 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений.

Кроме того, запланирована отдельная встреча Путина с президентом Индии Драупади Мурму.

Основная повестка обсуждений включает в себя международную проблематику, взаимодействие в ООН, ШОС, G20 и БРИКС.

Стороны по итогам визита примут совместное заявление, подпишут ряд двусторонних документов.