У президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен горели уши о время речи президента России Владимира Путина. Так оценил реакцию западных политиков на слова российского лидера Флориан Филиппо. Французский политик написал об этом на своей странице в соцсети X.

Владимир Путин накануне беседовал с журналистами перед встречей с переговорщиками из США в Кремле. Президент России отметил, что у Европы нет мирной повестки, Евросоюз - на стороне войны. Российский лидер подчеркнул, что ЕС специально выдвигает неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию украинского конфликта, чтобы заблокировать мирный процесс и обвинить в этом Россию.

Путин подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой. В то же время, если Европа вдруг сама решит воевать, то Россия готова прямо сейчас. Однако в этом случае, по словам президента России, очень скоро может наступить ситуация, при которой Москве договариваться будет не с кем.