Европа, несмотря на готовность Москвы к диалогу, отказывается от контактов с Россией. Об этом заявил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал открытость российской стороны к общению с европейскими лидерами.

Состоявшиеся накануне в Кремле переговоры президента России с двумя американскими представителями по урегулированию украинского кризиса Ушаков назвал содержательными. По словам помощника президента, Москва оценила встречу позитивно, однако озвучила свои замечания по предложенным США документам.

Контакты по урегулированию сейчас идут исключительно между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул Ушаков. Он отметил, что на характер и ход переговоров повлияли успехи, достигнутые российской армией в течение последних недель. Американская сторона подтвердила готовность предпринимать усилия для достижения долгосрочного мира. Детали переговоров не раскрываются: стороны договорились о закрытом режиме, сообщила пресс-служба Кремля.