Кадышева просит за концерт 30 миллионов, но ее сын Григорий отпугивает заказчиков

Надежда Кадышева сейчас на пике популярности. Уже второй год артистка собирает аншлаги и выступает на стадионах. Правда, сама Надежда Никитична поет все реже, поклонники артистки жалуются, что Григорий забрал себе почти все композиции.

Промоутеры уверены, что внезапная популярность Кадышевой может так же быстро уйти, как и пришла. Видимо, Надежда Никитична это и сама понимает, а потому старается заработать побольше денег в семейный бюджет. Артистка, как рассказал организатор концертов Сергей Лавров, существенно подняла гонорар.

"В этом году, кстати, все звезды просят почти в два раза больше. Видимо, инфляция коснулась и наших знаменитостей. Надежда Кадышева запрашивает за новогодние корпоративы гонорар в 25 миллионов рублей, а иногда и в 30 миллионов", — поделился промоутер.

По словам Лаврова, за эти деньги Кадышева исполнит 3-4 песни, а все оставшееся время публику будет развлекать ее сын. Григорий уже давно поет хиты "Золотого кольца", и даже сменил фамилию на Кадышев, чтобы еще больше походить на маму.

"Что порой, если честно, отпугивает заказчиков. Они ведь хотят видеть на сцене прежде всего звезду, а не ее домочадцев. То же самое происходит на концертах: 15 - 20 минут поет Кадышева, остальные полтора часа — ее супруг на пару с сыном. Конечно, зрители оставляют потом в соцсетях негативные отзывы", — отметил Лавров в беседе с "КП".