Обнародовано последнее сообщение проданной на органы 26-летней модели из Беларуси: от этих слов сжимается сердце

26-летняя жительница Минска Вера Кравцова погибла в Мьянме в начале октября. Девушка стала жертвой местной мафии, ее убили и продали на органы.

К преступникам белоруска попала, когда решила подзаработать. Вера увидела в Сети объявление о наборе моделей в Таиланде. Платить обещали хорошо, а требования к кандидатам были вполне реальные. Но встреча с работодателем оказалась обманом. Девушку вывезли в Мьянму и заставили проворачивать мошеннические схемы через соцсети. Вера должна была флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств, выманивая у них деньги.

СМИ сообщали, что за Кравцову требовали выкуп, но почему-то не дали семье время собрать деньги и уже через пару дней объявили о смерти девушки. На деле все оказалось не так. Подробности трагедии раскрыли на шоу Андрея Малахова.

"Вера с мамой говорила, говорит, что жива и здорова. Но нам никто не звонил и никаких выкупов не предлагал. Не знаю, что с ней случилось. Видите, что живу и буду ждать ее", — прокомментировала новости о пропаже модели ее бабушка.

Остальные родственники от общения с журналистами отказались. Но на шоу пришли две подруги Веры. Девушки показали последнее сообщение белоруски.

"У меня ощущение, что попала в рабство. В Бангкоке провела 8 дней, потом повезли в другую страну, мы пересекли озеро, потом забрали куда-то, в итоге через гору добиралась", — писала Кравцова в конце сентября.

После нескольких дней молчания Вера снова вышла на связь, пожаловалась, что работа оказалась совсем не такой, как она ожидала. "Вчера первый рабочий день был, пока что вливаюсь, — сообщила Кравцова. А после добавила: "Меня обманули".

Это было последнее сообщение девушки. Подруги говорят, что от слов Веры сжимается сердце, вероятно, она понимала, что не выберется из Мьянмы. Ей писали еще, но после 12 октября Кравцова перестала появляться в Сети.