Противоракеты для американских систем Patriot закупят для Украины Польша, Германия и Норвегия. На совместную закупку страны выделили 500 миллионов долларов, сообщил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.

Как сказал Сикорский после заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, закупка производится по программе PURL. приобретут для Украины противоракеты для систем Patriot в рамках совместной закупки на сумму $500 млн. Об этом.

О позиции стран Европы по урегулированию на Украине высказался ранее глава МИД Венгрии. По словам Петера Сийярто, ведущие европейские страны НАТО не хотят мира на Украине, они хотят войны с Россией, передает ТАСС.