"Зима в Москве": горожанам расскажут, как избежать лишних трат в новогодние праздники

Москвичей приглашают на новогодний День финансовой грамотности.

Как подготовиться к праздникам, избежать лишних трат, не попасться на уловки маркетологов и не остаться без денег в первые дни января – об этом и не только расскажут эксперты в рамках Дня финансовой грамотности.

Мероприятие пройдет 6 декабря с 12:30 до 18:00 в культурном центре "Москвич". Участников ждут просветительские тематические лекции, мастер-классы, практикумы, викторины, интеллектуальные игры, кинолекторий, юмористические монологи о финансах.

"Уже стало доброй традицией завершать календарный год масштабным Днем финансовой грамотности, который проходит в рамках городского проекта "Зима в Москве". В преддверии новогодних праздников мы вновь приглашаем всех москвичей – независимо от возраста – принять участие в увлекательных просветительских активностях, посетить тренажеры виртуальной реальности, пройти нейротестирование и финтест.

Особое внимание – подрастающему поколению. Для юных гостей подготовлены мастер-классы и игровые занятия, формирующие с ранних лет ответственное финансовое поведение", – рассказала министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Мероприятия Дня финансовой грамотности бесплатны и доступны для всех желающих по предварительной регистрации (https://mskcc.ru/events/den-finansovoy-gramotnosti/).

Дети 6-11 лет смогут поучаствовать в иммерсивной сказке "Тайны волшебного кошелька Деда Мороза" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682449/), решить занимательные головоломки от Снегурочки, Снеговика и Бабы Яги (https://mskcc.timepad.ru/event/3682451/), узнать, что такое налоги и зачем они нужны (https://mskcc.timepad.ru/event/3682458/), и выяснить, как с их помощью город готовится к праздникам, сыграть в игру "Угадай, что в мешке у Деда Мороза?" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682466/) и создать неповторимую новогоднюю елочную игрушку на мастер-классе "Фабрика волшебных игрушек" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682470/).

Для ребят 11-14 лет подготовлена игра "Город будущего" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682483/). В собственном праздничном мегаполисе им предстоит выступить в роли мэра, инвестора или технологического предпринимателя, чтобы построить финансово стабильный и процветающий город в преддверии Нового года. Используя современные финансовые инструменты, игроки примут важные решения о развитии, распределении ресурсов и минимизации рисков.

Школьников ждут на лекциях "Выбор профессии: методы проектирования профессионального будущего" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682475/), "Новый год ‒ новый бюджет: анализ финансовых ошибок сказочных героев" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682487/) и викторине "Новогодние небылицы" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682493/). Ребята узнают, какие профессиональные навыки ценят крупные компании, на конкретных примерах разберут практические инструменты построения карьеры, обсудят с экспертами правила ведения личного бюджета, вспомнят новогодние сказки и приметы.

Финальным аккордом программы для подростков станет мастерская зимнего волшебства "Елка 2026" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682503/). Ребята превратят деревянный шар в символ финансовой стабильности. В процессе творчества участники обсудят со спикером, чем отличается мечта от финансовой цели. Каждый унесет с собой не только экологичную игрушку, но и опыт осознанного планирования личного бюджета.

Программа для взрослых начнется с практикума "Как купить новогодние подарки и не разориться" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682444/), который проведет руководитель направления личных финансов редакции вложений Т—Ж Анна Кондрашова. Участники узнают, как подготовить новогодние подарки близким, не создавая дыры в бюджете, сэкономить и не обидеть дорогих людей. Эксперт расскажет, можно ли безопасно использовать рассрочки и кредитные карты, чтобы уложиться в бюджет, и как заработать с помощью кешбэка и процентов по накопительным счетам.

Продолжит мероприятия в Малом зале партнер аудиторско-консалтинговой группы "Технологии Доверия", руководитель отделов налогообложения физических лиц и консалтинга в области управления персоналом, кандидат экономических наук Карина Худенко. На практикуме "Налоги по-новому: что важно знать с 2026 года" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682467/) эксперт разберет ключевые изменения налогового законодательства, которые вступят в силу в 2026 году. Участники узнают, какие нововведения появятся в расчете НДФЛ, страховых взносов и применении различных систем налогообложения бизнеса. Вместе со спикером гости рассмотрят реальные ситуации и примеры, научатся оценивать влияние новых правил на личный бюджет и получат рекомендации, как заранее подготовиться к изменениям.

На лекции "Магия маркетинга: чудеса под прилавком" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682472/) эксперт Центра финансовой грамотности Москвы Наталья Пивкина раскроет секреты маркетинговых уловок в период новогодней суеты, расскажет, кто придумал первые ценники, как красочные витрины, свет, музыка и запах корицы заставляют нас покупать больше, чем планировали, и почему акции не всегда несут выгоду. Вместе с экспертом участники научатся отличать праздничное настроение от маркетинговых приемов и поймут, как сохранять радость, не теряя разумности.

Продолжит просветительский марафон кинолекторий "Новогодние киноуроки по финансовой грамотности" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682474/). Заместитель генерального директора Ассоциации Развития Финансовой Грамотности, доктор экономических наук, профессор Ирина Маслова вместе с ведущим Андреем Ранневым предложат посмотреть отрывки из новогодних фильмов и поговорить о финансовом поведении киногероев: как персонажи распоряжаются деньгами, совершают спонтанные покупки и находят баланс между желаниями и возможностями.

Завершат программу юмористические монологи о личных финансах "Счет до полуночи" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682482/). Комики Никита Пересветов и Гассан Джабер в ироничной манере обсудят привычные финансовые сценарии декабря: спонтанные покупки, подарки "в последний момент", бесконечные скидки. И будут искать ответ на вечный вопрос: "Почему деньги исчезают еще до боя курантов?". Зрители услышат шутки о праздничном бюджете, планировании трат и типичных ловушках распродаж. Комики покажут, как повседневные финансовые ситуации становятся частью праздничного юмора и поводом для дружеской самоиронии.

В "Лектории" посетители Дня финансовой грамотности смогут ответить на вопросы о разумных финансовых решениях в праздничный период в рамках викторины "Новогодние финансы" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682484/).

После викторины финансист, автор учебника и Rutube-канала по финансовой грамотности Светлана Толкачева проведет мастер-класс "Инвестирование в себя: как личные финансы влияют на саморазвитие в новом году" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682494/). Участники узнают, как грамотное управление средствами влияет на успешное начало нового года, как ставить реалистичные цели и повышать качество жизни. Эксперт расскажет, какие инвестиции в себя приносят наибольшую отдачу – от образования до формирования новых привычек.

Гости мероприятия смогут проверить свои знания в викторине "Сохрани финансы в праздничной суете" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682502/). Участники разделятся на команды и ответят на вопросы о том, как сохранить свои финансы в период праздничной активности. В четырех раундах игроки узнают, какие схемы чаще всего используют мошенники в новогодние дни, как находить реальные акции и скидки, а также как защитить банковские карты и личные данные при онлайн-покупках.

О новом инструменте, позволяющем получать дополнительный доход в будущем, расскажет вице-президент саморегулируемой организации "Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов" Алексей Денисов (https://mskcc.timepad.ru/event/3682508/). Слушатели узнают, как устроена Программа долгосрочных сбережений, как создать финансовую подушку безопасности на случай сложных жизненных ситуаций, когда можно получить свои накопления и на что обратить внимание при оформлении договора с негосударственным пенсионным фондом.

В заключение взрослой программы в "Лектории" состоится игра "Инвестиции под елкой: предновогоднее планирование" (https://mskcc.timepad.ru/event/3682510/). Эксперт в области инвестиций Сергей Зацепа предложит участникам попробовать себя в роли начинающих инвесторов и узнать, как принимать разумные финансовые решения без риска для кошелька. В командах они сформируют свой "новогодний инвестиционный портфель", выберут подходящую стратегию и убедятся, что стабильность и прибыль – результат не чудес, а продуманных шагов. Эксперт объяснит основные принципы инвестирования и расскажет, с чего начать в новом году и как избежать типичных ошибок.

На мероприятии гости смогут оценить свой уровень финансовых знаний, пройдя специально разработанный финансовый тест. По его итогам каждый получит персональные рекомендации по дальнейшему финансовому самообразованию и полезные материалы для изучения.

В вестибюле культурного центра будет работать зона VR-тренажеров, где гостям предложат пройти несколько виртуальных тематических сценариев и узнать, как банки оценивают заемщиков, какие товары подлежат обмену или возврату, что можно застраховать, как получить налоговые вычеты, распознать мошенников и определить законность деятельности финансовых организаций. В течение всего мероприятия посетителям будут доступны нейротестирование и финансовый ДНК-тест, аудиокиоск "Тот самый звук", новогодняя фотозона, выставки Департамента финансов Москвы "Финансовая безопасность" и Банка России "Посмотрите вокруг".

Следить за анонсами мероприятий по финансовой грамотности Департамента финансов Москвы удобнее всего на портале "Открытый бюджет города Москвы" (https://budget.mos.ru/) и в телеграм-канале "Открытый бюджет Москвы" (https://t.me/budgetmos).