Собянин — о восхищении Уиткоффа столицей: "Оценки москвичей нас волнуют больше"

Восхищение Стивена Уиткоффа Москвой говорит об информированности западных политиков. Об этом сказал Сергей Собянин в эфире программы "Наш город" Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Я удивляюсь, что они удивляются. Сколько можно удивляться? Почему они думают, что мы должны жить в совершенно разрушенном городе? Откуда они это берут?" - удивился мэр столицы.

Собянин добавил, что столичные власти больше волнуют оценки москвичей, чем американцев.

Накануне перед началом встречи с Владимиром Путина Уиткофф прогулялся по столице. Уже во время переговоров американский политик поделился своими впечатлениями с главой государства.

"Очень хорошая, красивая прогулка. Это удивительный город", - сказал Уиткофф.