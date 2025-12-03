Соседи раскрыли правду о последних днях Ксении Качалиной: ни с кем не общалась, бросила пить и готовилась к Новому году

Актриса Ксения Качалина скончалась в своей квартире в центре Москвы. Бывшей жене Михаила Ефремова было 54 года. Смерть наступила несколько суток назад, но никто не заметил исчезновение артистки.

Тело Качалиной обнаружил Ефремов. Он приехал навестить бывшую жену, как делал это довольно часто после освобождения из колонии. По информации СМИ, вскрыв замки квартиры, Михаил увидел, что Ксения лежит без признаков жизни.

Поговаривали, что актриса много лет злоупотребляла алкоголем. Однако незадолго до смерти Качалина бросила пагубное пристрастие. "Видел ее часто. Никого не трогала, тихая была. Выйдет на улицу, капюшон натянет и мимо проходит. Замкнутая. Кошек кормила. Пьяной ее не видел, по крайней мере, последнее время", — рассказал "МК" главный инженер дома, в котором жила Ксения.

Информацию о том, что актриса бросила пить подтвердила и одна из ее соседок. "Неделю назад ее видела — все нормально было. Ничем вроде не болела. Пьяной точно не была. Да и вообще в последнее время она вроде не выпивала. Она всегда одна была. Даже никто к ней не приезжал кроме Ефремова", — отметила женщина.

По словам соседки, Качалина не шла на контакт, предпочитала одиночество. "Тихая, забитая была. Еще коврики часто вытряхивала, у нее же коты жили. Вот один так и остался лежать. Еще цветочки сажала, она ведь на первом этаже жила", — поделилась женщина.

Также писали, что в квартире Ксении давно отключили электричество, якобы за неуплату. Но корреспондент "МК" заметил, что сейчас в окнах квартиры Качалиной горит свет, а одна из оконных решеток украшена еловыми ветками, новогодними шарами и гирляндой. Видимо, Ксения уже готовилась к Новому году.