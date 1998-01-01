Санду подписала указ о закрытии Русского дома в Кишиневе

Указ о закрытии Русского дома в Кишиневе подписала президент Молдавии Майя Санду. Документ опубликован в "Официальном вестнике" республики.

Подписанный Санду закон подразумевает денонсирование соглашения с Россией об открытии Русского дома. Оно было подписано в Москве 30 октября 1998 года. Указ также предписывает МИД Молдавии оповестить о денонсации соглашения российскую сторону.

Парламент Молдавии принял в первом чтении закон о денонсации соглашения о функционировании Русского дома 13 ноября. Комментируя решение Кишинева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это ущемляет интересы части населения республики.