Собянин: Беспилотный трамвай перевез уже около 40 тысяч пассажиров

Люди, которые ездят на беспилотном трамвае, даже не замечают, что они едут без вагоновожатого. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Там есть кондуктор – психологический момент, чтобы люди были спокойны. Трамвай уже накатал достаточно большое количество времени – около 40 тысяч пассажиров перевез", - отметил Собянин, добавив, что число беспилотных трамваев будет расти.

Мэр столицы также рассказал о втором трамвайном диаметре, который станет еще больше первого. По словам Собянина, благодаря этому улучшится транспортная доступность миллиона людей. По данному маршруту раньше можно было проехать только на метро, добавил глава города.