Россельхознадзор выясняет причину массовой гибели тюленей в Дагестане

Причины массовой гибели каспийских тюленей в Дагестане выясняет Россельхознадзор по республике. Отобраны пробы с туш, чтобы установить, почему животные выбросились на побережье Каспийского моря, передает ТАСС.

Лабораторные исследования должны выявить возможные следы вирусных, паразитарных или бактериальных заболеваний, опасных как для сельскохозяйственных, так и для диких животных. Ведомство готовит предостережения республиканским властям по поводу очистки прибрежной зоны и утилизации погибших тюленей.

По последним данным, наибольшее число погибших животных – 322 - вынесено на берег в Кировском районе Махачкалы. Значительные скопления зафиксированы еще в трех районах. Все туши должны быть утилизированы.