Собянин объяснил, как траты на реновацию будут возмещаться в бюджете столицы

Сергей Собянин в программе "Мой город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" ответил на вопрос о программе реновации, ее темпах и успехах.

"Реновация прошла самый трудный период, когда мы начинали с точечной застройки в действующих районах и микрорайонах. Шаг за шагом - построили один дом, снесли два, построили пять, снесли два. И вышли на объем индустриального домостроения. В этом году мы введем около 2 миллионов квадратных метров. И фонд реновации будет номер один в стране по объемам строительства. И дальше эти темпы будут только наращиваться", - сказал мэр.

Собянин добавил, что объем переселения с каждым годом будет только увеличиваться.

Также глава города отметил, что люди переезжают из хрущевок, потому что их дома становятся аварийными. И по программе реновации сносят аварийные, морально устаревшие здания.

"На этой территории будут строиться не только дома для реновации, часть из них будут выставляться на продажу. Это делается для того, чтобы возместить в бюджет основные траты по реновации", - уточнил градоначальник.