Собянин о дипфейках: "Если я вдруг начинаю интересоваться продажей вашей квартиры, звоните в полицию!"

Сергей Собянин в программе "Мой город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о применении искусственного интеллекта в столичных сервисах. А также об использовании ИИ в мошеннических схемах.

"Не верю, что ИИ радикально что-то изменит. Да, беспилотный транспорт, да, некоторые сектора будут более производительны. Просто структура труда будет меняться. Но москвичи без работы точно не останутся", - сказал глава города.

При этом мэр отметил, что мошенники используют ИИ, чтобы обманывать людей - в том числе пожилых.

"Мошенники развлекаются по полной. Но многие стали понимать, что нужно осторожно относиться. Особенно если Сергей Семенович начинает интересоваться продажей твоей квартиры, надо срочно звонить в полицию! Надо максимально быть осторожным. Подмена номеров... Сегодня половина всех преступлений в Москве связана с информационными технологиями, с телефонами. И большинство этих мошенников сидят за рубежом", - также сказал Собянин.