Собянин: Происходит новая индустриализация столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал об индустриализации столицы.

"Мы остановили закрытие предприятий. Многие формально числились на бумаге. У нас произойдет новая индустриализация столицы. Высокотехнологическое производство. Это очень сложная программа", - отметил Собянин.

По словам мэра, есть инвесторы, которые заинтересованы создавать рабочие места.

"Для нас важно производство с высокой добавленной стоимостью, с высокими технологиями – пищевая промышленность, фармацевтика, микроэлектроника, спутниковые, авиационные технологии", - добавил Собянин.

Ранее Собянин открыл верфь для строительства инновационных электросудов. На верфи уже приступили к сборке судов.