Бастрыкин решил возбудить дела о коррупции против пятерых судей в Ростове-на-Дону

Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей. Председатель Следственного комитета России просит коллегию дать согласие на возбуждение дел о коррупции в отношении пятерых судей в отставке.

Как отмечается на сайте ВККС, вопрос будет рассмотрен 8 декабря. СК намерен возбудить уголовное дело в отношении судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Олега Батальщикова по статье о получении взятки в крупном размере.

Такие же представления направлены Бастрыкиным в отношении других отставных судей Ростова-на-Дону. Против Наталии Цмакаловой, Артура Маслова, Елены Коблевой и Эльмиры Пономаревой выдвинуты аналогичные обвинения. В соответствии с российским законодательством, возбудить уголовное дело в отношении судьи может только председатель СКР и только после согласия на это ВККС.