Прямой эфир с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Полная версия

Сергей Собянин 3 декабря в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" ответил на вопросы, которые волнуют миллионы москвичей.

Мэр рассказал о защите города от беспилотников, развитии социальной сферы и транспортной инфраструктуры столицы. Высказался Собянин об ограничении работы курьеров в Москве и о привлечении мигрантов.

Еще одной темой стало мошенничество с искусственным интеллектом. Мэр призвал горожан звонить в полицию, если кто-то от его имени предлагает им продать квартиру.

Полную версию программы смотрите в видео на сайте "ТВ Центра".