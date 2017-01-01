Путин встретился с добровольцами-участниками форума "Мы вместе". Главное

Абсолютный рекорд по подачам заявок на участие: 52 тысячи проектов из 147 стран. С каждым годом частью волонтерского движения "Мы вместе" хотят стать все больше людей из разных уголков планеты. Россия, несмотря на беспрецедентное давление и международные вызовы, остается центром мирового добровольчества.

В этом зале у каждого своя история о том, как именно он пришел к тому, что нужно помогать другим. Победитель в одной из номинаций - проект из Белгородской области "Чистый город - здоровый ребенок". Одна из идей: из игрушек, которые сложно поддаются переработке, делать подушки и отправлять их бойцам на фронт.

Движение "Мы вместе" возникло 5 лет назад, когда не только наша страна, но и весь мир боролись с неизвестным на тот момент вирусом. Люди смогли организованно собраться и начать помогать тем, кто особенно нуждался в поддержке.

Владимир Путин: "Пример очень яркий, показательный для нашей страны, для всех народов Российской Федерации. У нас у всех это в крови – помощь ближнему, поддержка нуждающимся. И у вас, у ваших друзей, у ваших соратников это очень хорошо получается. И, конечно, очень важно, что после начала специальной военной операции вы тоже включились в эту работу. Кстати говоря, количество добровольцев, волонтеров у нас выросло более чем в три раза – с 10 до 32 процентов населения. А когда началась специальная военная операция, 630 тысяч человек включились в работу по поддержке наших ребят – героев СВО и членов их семей".

Перед церемонией награждения президент пообщался с волонтерами. Лиза создала свой проект два года назад - в память об отце, погибшем на СВО. Девушка руководит школой семейного волонтерства, где объединяют семьи участников СВО. Ходят в походы вместе с ветеранами, собирают гуманитарную помощь.

Путин: "Вот вы сказали - вам это важно. Потому что вам по характеру, по образу мысли это важно. Но и всей стране это важно! Тем людям, которым вы помогаете, это важно! Вы и сами это знаете. Поэтому я желаю вам удачи. Все будем делать для того, чтобы вас поддержать".

Роман - волонтер, родом из Донецкой республики. Ему было всего 18, когда он ушел добровольцем на СВО - не мог иначе. Роман рассказал: его друзья, с которыми он участвовал в гуманитарных миссиях. погибли. И сейчас он продолжает помогать фронту в том числе в память об ушедших товарищах.

Путин: "Очень высоко это ценю. Так же, как и все люди в России это высоко ценят. Видите, к сожалению, бывают такие трагические случаи. Призывать быть аккуратнее - бессмысленно, но тем не менее я хочу это сделать. Все-таки надо по максимуму соблюдать необходимые правила, чтобы обезопасить себя".

Еще одно направление работы волонтеров – это поддержка людей с ограничениями по здоровью. Артем, который в 2017 году был участником программы "Елка желаний", теперь сам старается исполнять детские мечты. В этом году Владимир Путин тоже по традиции поучаствовал в акции.

Путин: "Варвара мечтает встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. Организуем! Думаю, что и для космонавтов это будет тоже приятно. Игорь Степаненко, 7 лет. Мечтает посетить музей мирового океана в Калининграде. Сделаем! Очень красивый музей".

Владимир Путин подчеркивает: у волонтерства не случайно так много последователей в разных странах. Это та сфера деятельности, у которой нет никаких государственных границ. Есть только то, что объединяет всех неравнодушных, - доброе сердце.