Мишустин обсудил с руководителем Рослесхоза восстановление лесов после пожаров

Восстановление лесов после пожаров глава кабмина Михаил Мишустин обсудил с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым.
Летом самая сложная обстановка была в Бурятии и Забайкальском крае. Большое направление работы связано с мерами по предотвращению ЧС, ведомство развивает систему мониторинга. Развернут единый лесной реестр, где содержатся данные о каждом лесном участке и виден весь оборот древесины.
Есть и первые результаты реализации нового федерального проекта "Сохранение лесов", в рамках которого высажены деревья на площади 1,3 миллиона гектаров.
"Улучшение состояния лесов по всей стране – это важнейшая задача, которую перед нами ставит президент и внимательно, пристально это отслеживает. И конечно, мы ведем здесь системную работу. До 2030 года предусмотрено на сохранение лесов на две трети больше средств, чем в предыдущие пять лет. Примерно 70 миллиардов рублей до 2030 года. Очень важно для поддержания уже сформировавшейся положительной динамики, когда новые насаждения с избытком покрывают выбывшие", - отметил Мишустин.