Мишустин обсудил с руководителем Рослесхоза восстановление лесов после пожаров

Восстановление лесов после пожаров глава кабмина Михаил Мишустин обсудил с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым.

Летом самая сложная обстановка была в Бурятии и Забайкальском крае. Большое направление работы связано с мерами по предотвращению ЧС, ведомство развивает систему мониторинга. Развернут единый лесной реестр, где содержатся данные о каждом лесном участке и виден весь оборот древесины.

Есть и первые результаты реализации нового федерального проекта "Сохранение лесов", в рамках которого высажены деревья на площади 1,3 миллиона гектаров.