Алексей Панин* выставил 18-летнюю дочь: "Я все время с грязной головой, чумазая и немытая"

Актер Алексей Панин* сбежал из России несколько лет назад. Артист купил виллу в Испании и на Родину приезжал только ради съемок. После начала СВО, звезда фильма "Жмурки" резко осудил действия российских властей и стал помогать Киеву.

Панин* не ожидал, что это скажется на его заработке. Теперь актер вынужден колесить по миру, перебиваясь подработками. Несколько месяцев назад Алексей* вместе с дочкой Нюсей перебрался в США, где работает курьером.

Девушка решила, что не готова всю жизнь бродяжничать с отцом и сейчас готовится к сдаче теста на американское гражданство. Нюся надеется получить образование в Америке, чтобы в будущем ей больше не пришлось работать официанткой.

Панин* же посмеивается над дочкой. Он выставил в Сеть видео, на котором запечатлел, как Нюся готовится к тесту. Девушку возмутило, что отец снова показывает ее своим подписчикам, хотя она так увлеклась учебой, что даже забыла причесаться.

"Он меня все время выкладывает чмоней. У него нет ни одной моей нормальной фотографии. Я все время с грязной головой, чумазая и немытая", — пожаловалась на Панина* дочь.

*признан иноагентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга