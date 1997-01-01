Рютте объявил о ликвидации Совета Россия — НАТО

Совета Россия — НАТО больше не существует. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Как сообщил Сикорский, министров на совещании проинформировал о своем решении генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По словам польского дипломата, не существует также Основополагающего акта Россия – НАТО, передает ТАСС.

Акт между Россией и НАТО был заключен в 1997 году. Стороны подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия - НАТО. При этом альянс игнорировал требования Москвы не расширяться на восток.