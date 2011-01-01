Раскрыты имена, звания и специальности боевиков ВМС Украины, причастных к нападениям на объекты в Черном море. Данные добыли хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп". В списке – 117 человек.

Как передает РИА Новости, в перечне - капитаны, старшины и матросы 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины. Хакеры из группировки Beregini установили, что боевики из этого списка атаковали причастны к атакам на Крым, Новороссийск и Геленджик. Они же устроили недавнюю атаку на российский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море.

Россия решительно осудила теракты киевского режима против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска. В российском МИД заявили, что в этих акциях задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию. Они сейчас вновь добиваются вооруженной эскалации.