Сестра Жанны Фриске тайно вышла замуж: не сказала даже папе

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья поделилась радостной новостью. Она вышла замуж во второй раз.

Наталья не хотела, чтобы кто-то узнал о ее новом избраннике раньше времени, поэтому не говорила о свадьбе даже папе и маме. "Я вышла замуж! Да-да, вы не ослышались – об этом никто не знал, даже родители!" — объявила Фриске-младшая.

Наталья опубликовала кадры из МФЦ, где был зарегистрирован брак. Фриске и ее избранник в будничной одежде сидели на стульях перед регистрационным окошком. Гостей не позвали, поэтому молодоженов первыми поздравляли случайные люди, зашедшие в тот момент в МФЦ.

"Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего ее ожидала. В жизни бывают моменты, когда все происходит неожиданно и волшебно. Вот так и у меня: тихо, без лишнего шума, появился тот самый человек — надежный, заботливый, искренний. И я невероятно счастлива!" — поделилась Фриске.

Наталья уверяет, что муж нашел подход к ее дочери Луне, мол, они очень хорошо ладят. Сестра певицы говорит, что ей очень повезло с мужчиной. "У Луны теперь есть любящий папа. Семья — это тепло и опора, и я безмерно благодарна судьбе за этот новый этап", — написала Фриске в своем Telegram-канале.

Напомним, первым мужем Натальи был сотрудник МЧС Сергей Вшивков. Пышная свадьба состоялась в 2013 году в усадьбе Кусково. Но спустя пять лет брак рухнул.