Германское гостелевидение подтвердило создание "зон беззакония"

Государственное телевидение Германии подтвердило создание "зон беззакония". Как было объявлено в телеэфире, в эти районы не суется полиция.

О том, что власти ФРГ больше не контролируют ситуацию в мигрантских гетто, сообщил канал RBB 24. Информацией поделилась редакция "Радио Берлина и Бранденбурга". По данным полиции, совершенные мигрантами из Сирии преступления фиксируются каждые 39 минут.

Граждан предупреждают, что правительство ФРГ не будет обеспечивать безопасность в криминальных районах. Женщин теперь обучают тому, как вести себя в районах, где высока угроза нападения и изнасилования.