РКН заблокировал Roblox из-за педофилов и мошенников

Популярная игра Roblox заблокирована в России. Роскомнадзор счел ее опасной для детей — там действуют педофилы и мошенники. Причиной такого решения стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, в игре встречается пропаганда ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Как сообщило издание Baza в Telegram, мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно‑нравственное развитие детей.

Пользователи из России в течение дня не могли загрузить игру. Roblox не работал ни через приложение, ни через официальный сайт. Пользователи решили, что речь идет об обычном сбое.