Пегова показала, как сейчас выглядит 91-летняя Алиса Фрейндлих

Ирина Пегова во время поездки в Санкт-Петербург нашла время для встречи со старшей коллегой, звездой советского кино Алисой Фрейндлих. Легендарной актрисе 8 декабря исполнится 91 год.

В Северную столицу Пегова приехала, чтобы представить свою новую приключенческую комедию "Шальная императрица". Премьера прошла в кинотеатре "Аврора". После мероприятия, даже не переодеваясь, Ирина купила букет нежно-розовых роз и отправилась к Алисе Бруновне.

Актрисы встретились за чашкой чая. Пегова пришла на встречу в ярком красном костюме, украшенном брошью в виде короны, в нем Ирина блистала на премьере "Шальной императрицы". Фрейндлих же надела бордовый жакет, а дополнила образ шалью, наброшенной на плечи.

Пегова опубликовала фото со встречи в своем Telegram-канале. "Какое счастье! Соприкоснуться с великой наикрасивейшей женщиной нашей великой страны!" — подписала Ирина публикацию.

Пользователи Сети пришли в восторг от кадра. Люди оставили под постом десятки комментариев, большинство из них — комплименты актрисам.

"Два таланта"; "Долгие лета Алисе Бруновне"; "Гениальнейшие актрисы нашей страны", "Роскошные женщины двух поколений", — написали поклонники Пеговой и Фрейндлих.

Однако через некоторое время публикация исчезла из Telegram-канала Ирины. Почему Пегова решила удалить фото, она не объяснила.