Самолет Red Wings совершил аварийную посадку в Домодедово

Самолет авиакомпании Red Wings рейса Москва — Пхукет благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом 3 декабря сообщили в Росавиации.

На борту Boeing 777 находилось 425 человек, из которых 13 членов экипажа и 412 пассажиров, никто не пострадал.

"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем", — говорится в сообщении.

В авиакомпании Red Wings заявили, что сообщения ряда Telegram-каналов о "пылающем самолете" некорректны.

"Во время рейса WZ-3097, выполняемого на самолете Boeing 777–200, экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета", — сообщили в авиакомпании.