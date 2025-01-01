Трамп заявил, что Киеву следовало идти на сделку по урегулированию раньше

Владимиру Зеленскому следовало раньше идти на сделку по мирному урегулированию на Украине раньше. Об этом 4 декабря заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер напомнил о встрече с Зеленским в Белом доме в феврале.

"Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования", — отметил Трамп.

Во время встречи в Белом доме в конце февраля 2025 года Трамп пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию. Глава Белого дома тогда подчеркнул, что у Киева "нет козырей" в конфликте.