Политолог Суслов объяснил, почему Уиткофф не стал встречаться с Зеленским

На какие условия США рассчитывают склонить Украину? Почему представитель американского президента избегает контактов с европейскими лидерами и главой киевского режима? С какой целью Дональд Трамп включил в переговорный процесс своего зятя Джареда Кушнера?

Итоги встречи Владимира Путина и Стивена Уиткофа Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Зеленский хотел встретиться с Уиткоффом еще до переговоров Уиткоффа и Кушнера с Путиным. Ничего не получилось. Разумеется, администрация Трампа видит именно Россию в качестве главного партнера по мирному урегулированию. Потому что именно у России, выражаясь словами Трампа, все карты на руках", - отметил Суслов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео