Российские вооруженные силы этой ночью нанесли удары по военным тылам Украины. Приходят сообщения о прилетах в Одессе, там прогремели несколько взрывов. "Герани" отработали по объектам вражеского ВПК в Павлограде. Это ответ на террористические атаки по гражданской инфраструктуре на территории нашей страны.

В зоне СВО российские войска продолжают развивать наступление. Минобороны накануне подтвердило освобождение села Червоное в Запорожской области. В зоне ответственности группировки "Юг" экипаж сверхманёвренного истребителя Су-35С надежно прикрывал наши бомбардировщики и штурмовики, которые нанесли удары по военным объектам неонацистов. Живая сила и техника ВСУ были уничтожены.

В Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Восток" поразил пункты временной дислокации радикалов в районе Гуляйполя. Мощным огневым ударом ликвидированы укрепленные позиции и сооружения, где противник разместил личный состав и бронетехнику. В итоге враг отступил.

А в Димитрове расчет беспилотной авиации группировки "Центр" уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Цель на крыше одного из зданий - на расстоянии более 25 километров - обнаружила воздушная разведка. А затем по ней ударила "Молния"и БПЛА самолетного типа точным попаданием ликвидировал группу националистов и станции спутниковой связи.

На Харьковском направлении расчет буксируемой гаубицы "Мста" группировки "Север" поразил опорник и живую силу киевских боевиков. Укрепрайон противника обнаружили в лесополосе. Артиллеристы осколочно-фугасными снарядами уничтожили вражескую пехоту. Выполнение задачи подтвердили с помощью беспилотника. Затем бойцы замаскировали гаубицу и отправились на запасную позицию.