Российские бойцы раскрыли новые подробности освобождения Красноармейска

Новые подробности освобождения группировкой "Центр" Красноармейска. Детали рассказали бойцы 506-го гвардейского мотострелкового полка.

Противник делал упор на многочисленные огневые точки и так называемые секреты, которые должны были выявить передвижение наших штурмовиков, чтобы потом поразить их дронами.

Но эта тактика не принесла успеха ВСУ. Российские передовые отряды, просачивались в город двойками и тройками, зачищали территорию и тогда входила техника. Особо ожесточенные бои шли в районе железнодорожного вокзала. Не сумев оказать сопротивление, боевики сдавались в плен.

Итог - гарнизон ВСУ в Красноармейске разбит, все контратаки противника отражены.