Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры отваги и профессионализма наших бойцов в ходе СВО. Младший лейтенант Андрей Артемьев грамотно организовал атаку своего штурмового подразделения на позиции ВСУ. Несмотря на артобстрелы и удары дронов, бойцы под командованием Артемьева смогли без потерь захватить укрепленный опорник неприятеля.

Младший сержант Михаил Ширяев обнаружил скрытую позицию пулемётного расчёта противника и скорректировал огонь гранатомётчика по цели. А после из стрелкового оружия уничтожил до пяти боевиков, расчистив путь передовым отрядам.