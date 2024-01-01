Киевский режим должен был раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта, а теперь ситуация во многом складывается не в его пользу. Такое заявление сделал в среду, 3 декабря, президент США Дональд Трамп.

Как напомнил американский лидер, он еще во время февральской встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским напомнил гостю об отсутствии у него козырей, причем "тогда было время для урегулирования".

Однако "они от большого ума решили этого не делать", поэтому "теперь многое против них", цитирует заявление Дональда Трампа ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва готова сделать все возможное, чтобы поспособствовать созданию атмосферы мира, предсказуемости и стабильности. Однако процесс мирного урегулирования непрост, поэтому "пока мы не заключаем немедленное мирное соглашение, это очень сложно".

Президент России Владимир Путин отмечал, что подписывать документы о мирном урегулировании конфликта с представителями киевского режима бессмысленно, поскольку "нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано". Однако предводитель режима Владимир Зеленский утратил легитимность как президент Украины еще в мае 2024 года.