"Нечем дышать": певица Валерия оказалась в западне

Певица Валерия, ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, их коллеги Клава Кока, Катя Iowa и другие люди застряли в лифте Дома музыки. Об этом сообщил Пригожин в своих социальных сетях. "Нечем дышать", - пожаловалась Клава Кока. Попавшие в западню представители отечественного шоу-бизнеса сообщили, что торчат в лифте уже порядка 40 минут и ждут помощи.

Чуть позднее Валерия и Иосиф Пригожин снова вышли на связь с общественностью. Они успешно выбрались из плена. Однако популярная исполнительница призналась, что пока сидела в лифте, успела понервничать. Певица объяснила, что впервые оказалась в такой ситуации.

"Кто бы мог подумать, что в Доме музыки можно застрять в лифте. Спасибо всем службам и директору зала, что оперативно отреагировали. Почти 40 минут там просидели — чуть не задохнулись", - сообщил Пригожин.

Ранее стало известно, что песня Валерии "Исцелю" прошла в лонг-лист музыкальной премии "Грэмми". Композиция будет бороться за право попасть в номинацию "Лучшая аранжировка для инструментов и вокала". Пока ни один российский исполнитель не удостаивался даже номинации на эту награду.