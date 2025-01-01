В Госдуме анонсировали повышение стоимости пенсионного коэффициента

Стоимость одного пенсионного коэффициента в России с 1 января 2026 года составит 156 рублей 76 копеек. Об этом рассказал в четверг, 4 декабря, депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Страховая часть пенсии по старости начисляется, исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). За год можно набрать не больше десяти ИПК. Для выхода на пенсию требуется не менее 30 пенсионных баллов, стоимость каждого в 2025 году составляет 145,69 рубля.

Однако в 2026 году это значение будет повышено — до 156 рублей 76 копеек, рассказал депутат Говырин в комментарии РИА Новости.

Ранее глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что с 2026 года страховые пенсии в России будут индексировать дважды — сначала в феврале по уровню инфляции, затем в апреле учетом роста доходов Соцфонда. Эта тема обсуждалась в комплексе вопросов снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

Тем временем в Госдуме предлагали упразднить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов утверждал, что действующий подход "провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию".