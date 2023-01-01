Элегантно избавившаяся от соперницы Кейт Миддлтон показала, кто тут настоящая королева

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер прибыли с официальным визитом в Великобританию. У трапа самолета пару встретили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

А вечером в Виндзорском замке состоялся торжественный ужин. Он прошел в историческом Сент-Джордж-Холле, который красиво и красочно украсили к рождественским праздникам.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Кейт и Уильям выложили парадный портрет. Для торжественного мероприятия принцесса Кэтрин выбрала блестящее голубое платье-кейп, которое дополнила изумительной тиарой.

В комментариях многочисленные подписчики пришли в восторг при виде пары. По мнению фанатов, Кейт Миддлтон в таком образе - "настоящая королева", а не Камилла, которая выбрала для вечера, как считают некоторые комментаторы, весьма "простое платье".

Ранее Кейт очень элегантно избавилась от соперницы Роуз Хэнбери, с которой принц Уильям ей изменил еще несколько лет назад. Действия Миддлтон были настолько деликатными, что восхитили приближенных.

Она просто дала указания постепенно вывести Роуз из своего круга. Если бы Миддлтон резко оборвала связи с Хэнбери, это бы подтвердило слухи. Роуз даже присутствовала на коронации короля Карла III в мае 2023 года, ведь если бы на церемонии появился только ее муж, таблоиды не упустили бы шанс припомнить, почему экс-модель отослали из дворца.