Энергия Огненной Лошади: такое сочетание бывает раз в 60 лет. Какие перемены нас ждут в 2026 году

Что символизирует это животное в китайской астрологии? И для каких дел 2026 год станет идеальным? К праздникам начала готовиться рубрика "Астропрогноз" на канале "ТВ Центр".

Год Красной Огненной лошади. Это время больших энергий, ярких страстей, громких побед. 2026 год не собирается входить тихо на цыпочках. Он распахнет дверь копытом, и в нашу жизнь ворвется неукротимая, азартная и ослепительно яркая Огненная лошадь. Восточный год лошади начинается 17 февраля 2026 года и продлится вплоть до 5 февраля 2027. Но уже сейчас мы начинаем чувствовать нетерпеливое огненное дыхание следующей хозяйки.

В китайской астрологии лошадь занимает седьмое место в 12-летнем цикле и считается символом свободы, решимости и неукротимого стремления вперед. Это постоянное движение, энергия, скорость, свобода и независимость. Лошадь и стихия огня – редкое сочетание, которое повторяется только один раз в 60 лет.

В нумерологии 2026 год является годом единицы. Единица символизирует нам новые начинания, самореализацию и лидерство. Это время активных действий, взятия на себя ответственности, проявления смелости и поиска своего предназначения. А также время для исправления прошлых ошибок и укрепления веры в себя.

Красный цвет и стихия огня усилят природное качество лошади и придадут ей еще более буйный нрав, зарядят страстью и стремлением к переменам. И все это делает 2026 год динамичным и богатым на события.

Астролог Алена Никольская для "ТВ Центра"