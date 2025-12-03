Путин пригрозил последствиями за попытки ограничить торговлю третьих стран

Государства, предпринимающие попытки ограничить торговлю третьих стран, рано или поздно сами сталкиваются с убытками. Об этом рассказал в четверг, 4 декабря, президент России Владимир Путин в преддверии своей поездки в Индию.

Российско-индийские отношения продолжают развиваться и углубляться, несмотря на внешнее давление. Уже более 90% взаимных расчетов осуществляется в национальных валютах, рассказал президент России.

Что касается внешних ограничений, существуют решения этой проблемы, в том числе по линии центральных банков — они помогают России и Индии справляться с преградами в торговле. В частности, есть возможность перейти на системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. Эта работа последовательно осуществляется.

Наши государства разработали целый план сотрудничества, который охватывает самые важные сферы — не только в экономике, но также в космических исследованиях и ядерной энергетике, отметил Владимир Путин в интервью India Today.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что нашу страну волнуют вопросы развития делового сотрудничества с Индией при угрозе внешнего вмешательства в отношения двух государств. Политик рассказал о намерениях России "продолжать и увеличивать объем нашего двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в это".

До того президент России Владимир Путин заявил, что "на слуху сейчас, конечно, ситуация с закупкой российской нефти". Он подчеркнул, что, например, Индия отказалась подчиниться давлению США и прекратить покупку энергоресурсов у нашей страны.