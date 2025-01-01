Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 19 декабря

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в пятницу, 19 декабря. Об этом объявила пресс-служба Кремля.

Как уточнили в администрации главы государства, Владимир Путин в прямом эфире подведет итоги уходящего 2025 года, а также ответит на вопросы журналистов и жителей России. Начнется передача "Итоги года" в 12:00 по московскому времени 19 декабря.

Прием вопросов начнется в 15:00 мск 4 декабря и продлится до завершения программы "Итоги года" 19 декабря. Все желающие задать свой вопрос президенту могут сделать это на официальном сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Можно отправить СМС или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение. Текстовые вопросы и видеовопросы можно отправлять через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что прямая линия охватит обращения со всей страны. Однако прямые включения из конкретных мест осуществляться не будут — в них нет необходимости, поскольку граждане сами записывают видеообращения. Также Песков призвал не бояться использования искусственного интеллекта при подготовке прямой линии Владимира Путина.

До того Дмитрий Песков подтвердил сохранение повышенного интереса к прямой линии с российским лидером: "Растущее из года в год количество вопросов свидетельствует о том, что интерес большой". Соответствующий формат не устарел, он по-прежнему "востребован гражданами нашей страны".