Российские войска зачищают остатки украинских формирований, блокированных в центральной части Димитрова. А на Запорожском участке фронта подразделения Восточной группировки взламывают оборону националистов в Гуляй Поле. Это один из ключевых укрепрайонов националистов в регионе. Атакующую пехоту прикрывают удары авиации и артиллерии.

Не прошло и суток, как российские войска очистили от ВСУ село Червоное. И вот сегодня с Южнодонецкого направления приходят новые срочные донесения. Штурмовики группировки "Восток" взяли под контроль еще два населенных пункта. Из соседней Ивановки противник сбежал два дня назад. В Варваровке наши бойцы подрывают последние опорные пункты националистов на окраинах.

Словно картонные, взлетают на воздух огневые точки бандеровцев в Гуляй Поле и Степногорске. Это два самых мощных укрепрайона ВСУ в Запорожской области. За ними уже почти никаких подготовленных рубежей. И прямая дорога на областной центр. Поэтому националисты отчаянно цепляются за каждый дом. Хотя напрасно. Все равно при таком плотном огне российской авиации и артиллерии на поверхность не высунуться. Да и штурмовики открыто подходят к подвалам и забрасывают их минами.

На подступах к Димитрову противник сдал позиции в селе Казацкое. Сейчас в нем закрепляются и подтягивают силы наши бойцы. В самом Димитрове подразделения ВСУ блокированы в центральной части. В котле заперто примерно полторы тысячи бандеровцев. Надежды, что ВСУ смогут деблокировать город, уже никакой.

И паниковать украинскому генштабу и партнерам в НАТО есть от чего. Всего за месяц российские войска освободили от националистов 700 квадратных километров территории. Это самые высокие темпы наступления за 3 года спецоперации.