После переговоров с Владимиром Путиным, оставив Владимира Зеленского без аудиенции в Брюсселе, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сразу направились на доклад к Дональду Трампу. По словам президента США, встреча в Москве прошла очень хорошо, в отличие от бесед главы Белого дома с Зеленским.

По словам Трампа, у американской делегации на переговорах сложилось четкое мнение - Россия готова к заключению мира. Но киевский режим, судя по всему, нет. Зеленский судорожно ищет новых контактов с Западом, пытаясь выторговать выгодные для себя условия сделки. Заявил о новой встрече секретаря СНБО Умерова с Уиткоффом и Кушнером. По данным "Ассошиэйтед пресс", она пройдет сегодня в Майами. Не прекращает Киев апеллировать и к Европе. И хотя пока находит поддержку, но антироссийский фронт ЕС постепенно начинает ослабевать.

Еще совсем недавно Италия выражала готовность участвовать в так называемой программе PURL НАТО по закупке американского оружия для Украины. А теперь глава итальянского МИДа заявляет, что это преждевременно. Нет денег, да и внутри правящей коалиции растет напряжение. Не все благополучно и с гарантиями безопасности Киеву, которые Вашингтон также намеревается переложить на плечи Европы. Некоторые страны уже начали переводить стрелки.

Финский премьер считает, что гарантии безопасности Киеву должны исходить от крупных европейских государств и США. А его страна вообще непонятно почему оказалась упомянута в мирном плане Вашингтона. В свою очередь, президент Финляндии призвал европейцев готовиться к миру, правда на "несправедливых" для Киева условиях.

Справедливыми, по мнению Стубба, видимо, являются беспрецедентные санкции против Москвы, а также заморозка и предлагаемое воровство российских активов. Средства на оказание поддержки Украине Европа исчерпала и теперь намеревается запустить руку в чужой карман.

Вот только эксперты уже подсчитали - одновременно страны ЕС могут лишиться 190 миллиардов долларов прямых инвестиций в российскую экономику. И наибольшие потери понесут Кипр, Германия, Нидерланды, Франция и Италия.